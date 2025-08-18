Mis on CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

Üksuse CADAI (CADAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CADAI (CADAI) tokenoomika

CADAI (CADAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CADAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CADAI (CADAI) kohta Kui palju on CADAI (CADAI) tänapäeval väärt? Reaalajas CADAI hind USD on 0.01944453 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CADAI/USD hind? $ 0.01944453 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CADAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CADAI turukapitalisatsioon? CADAI turukapitalisatsioon on $ 280.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CADAI ringlev varu? CADAI ringlev varu on 14.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CADAI (ATH) hind? CADAI saavutab ATH hinna summas 0.378584 USD . Mis oli kõigi aegade CADAI madalaim (ATL) hind? CADAI nägi ATL hinda summas 0.01379806 USD . Milline on CADAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CADAI kauplemismaht on -- USD . Kas CADAI sel aastal kõrgemale ka suundub? CADAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CADAI hinna ennustust

