CADAI hind (CADAI)

1 CADAI/USD reaalajas hind:

$0.01942615
$0.01942615$0.01942615
-7.00%1D
CADAI (CADAI) reaalajas hinnagraafik
CADAI (CADAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01934104
$ 0.01934104$ 0.01934104
24 h madal
$ 0.02099283
$ 0.02099283$ 0.02099283
24 h kõrge

$ 0.01934104
$ 0.01934104$ 0.01934104

$ 0.02099283
$ 0.02099283$ 0.02099283

$ 0.378584
$ 0.378584$ 0.378584

$ 0.01379806
$ 0.01379806$ 0.01379806

+0.21%

-5.70%

-11.50%

-11.50%

CADAI (CADAI) reaalajas hind on $0.01944453. Viimase 24 tunni jooksul CADAI kaubeldud madalaim $ 0.01934104 ja kõrgeim $ 0.02099283 näitab aktiivset turu volatiivsust. CADAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.378584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01379806.

Lüliajalise tootluse osas on CADAI muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel -11.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CADAI (CADAI) – turuteave

$ 280.72K
$ 280.72K$ 280.72K

--
----

$ 280.72K
$ 280.72K$ 280.72K

14.45M
14.45M 14.45M

14,450,826.41901817
14,450,826.41901817 14,450,826.41901817

CADAI praegune turukapitalisatsioon on $ 280.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CADAI ringlev varu on 14.45M, mille koguvaru on 14450826.41901817. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 280.72K.

CADAI (CADAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CADAI ja USD hinnamuutus $ -0.00117551527865523.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CADAI ja USD hinnamuutus $ -0.0043241737.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CADAI ja USD hinnamuutus $ -0.0010629760.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CADAI ja USD hinnamuutus $ -0.01821817935572942.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00117551527865523-5.70%
30 päeva$ -0.0043241737-22.23%
60 päeva$ -0.0010629760-5.46%
90 päeva$ -0.01821817935572942-48.37%

Mis on CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CADAI (CADAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CADAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on CADAI (CADAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CADAI (CADAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CADAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CADAI hinna ennustust kohe!

CADAI kohalike valuutade suhtes

CADAI (CADAI) tokenoomika

CADAI (CADAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CADAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CADAI (CADAI) kohta

Kui palju on CADAI (CADAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CADAI hind USD on 0.01944453 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CADAI/USD hind?
Praegune hind CADAI/USD on $ 0.01944453. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CADAI turukapitalisatsioon?
CADAI turukapitalisatsioon on $ 280.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CADAI ringlev varu?
CADAI ringlev varu on 14.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CADAI (ATH) hind?
CADAI saavutab ATH hinna summas 0.378584 USD.
Mis oli kõigi aegade CADAI madalaim (ATL) hind?
CADAI nägi ATL hinda summas 0.01379806 USD.
Milline on CADAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CADAI kauplemismaht on -- USD.
Kas CADAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CADAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CADAI hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.