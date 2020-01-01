CAD Coin (CADC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CAD Coin (CADC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CAD Coin (CADC) teave CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars Ametlik veebisait: https://paytrie.com/cadc Ostke CADC kohe!

CAD Coin (CADC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CAD Coin (CADC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 981,68K $ 981,68K $ 981,68K Koguvaru: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Ringlev varu: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 981,68K $ 981,68K $ 981,68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 Kõigi aegade madalaim: $ 0,481646 $ 0,481646 $ 0,481646 Praegune hind: $ 0,720999 $ 0,720999 $ 0,720999 Lisateave CAD Coin (CADC) hinna kohta

CAD Coin (CADC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CAD Coin (CADC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CADC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CADC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CADC tokeni tokenoomikat, avastage CADC tokeni reaalajas hinda!

CADC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CADC võiks suunduda? Meie CADC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CADC tokeni hinna ennustust kohe!

