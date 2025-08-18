Rohkem infot CADC

CAD Coin hind (CADC)

1 CADC/USD reaalajas hind:

$0.723815
0.00%1D
0.00%1D
USD
CAD Coin (CADC) reaalajas hinnagraafik
CAD Coin (CADC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.722085
$ 0.722085$ 0.722085
24 h madal
$ 0.726944
$ 0.726944$ 0.726944
24 h kõrge

$ 0.722085
$ 0.722085$ 0.722085

$ 0.726944
$ 0.726944$ 0.726944

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.481646
$ 0.481646$ 0.481646

+0.09%

-0.03%

-0.40%

-0.40%

CAD Coin (CADC) reaalajas hind on $0.723953. Viimase 24 tunni jooksul CADC kaubeldud madalaim $ 0.722085 ja kõrgeim $ 0.726944 näitab aktiivset turu volatiivsust. CADCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.481646.

Lüliajalise tootluse osas on CADC muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CAD Coin (CADC) – turuteave

$ 768.81K
$ 768.81K$ 768.81K

--
----

$ 768.81K
$ 768.81K$ 768.81K

1.06M
1.06M 1.06M

1,061,966.05106751
1,061,966.05106751 1,061,966.05106751

CAD Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 768.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CADC ringlev varu on 1.06M, mille koguvaru on 1061966.05106751. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 768.81K.

CAD Coin (CADC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CAD Coin ja USD hinnamuutus $ -0.000235673576461.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CAD Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0054562165.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CAD Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0055742933.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CAD Coin ja USD hinnamuutus $ +0.009899049285736.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000235673576461-0.03%
30 päeva$ -0.0054562165-0.75%
60 päeva$ -0.0055742933-0.76%
90 päeva$ +0.009899049285736+1.39%

Mis on CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

Üksuse CAD Coin (CADC) allikas

Ametlik veebisait

CAD Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on CAD Coin (CADC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CAD Coin (CADC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CAD Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CAD Coin hinna ennustust kohe!

CADC kohalike valuutade suhtes

CAD Coin (CADC) tokenoomika

CAD Coin (CADC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CADC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CAD Coin (CADC) kohta

Kui palju on CAD Coin (CADC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CADC hind USD on 0.723953 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CADC/USD hind?
Praegune hind CADC/USD on $ 0.723953. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CAD Coin turukapitalisatsioon?
CADC turukapitalisatsioon on $ 768.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CADC ringlev varu?
CADC ringlev varu on 1.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CADC (ATH) hind?
CADC saavutab ATH hinna summas 1.48 USD.
Mis oli kõigi aegade CADC madalaim (ATL) hind?
CADC nägi ATL hinda summas 0.481646 USD.
Milline on CADC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CADC kauplemismaht on -- USD.
Kas CADC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CADC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CADC hinna ennustust.
CAD Coin (CADC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

