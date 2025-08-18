Mis on CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

Üksuse CAD Coin (CADC) allikas Ametlik veebisait

CAD Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on CAD Coin (CADC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CAD Coin (CADC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CAD Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CADC kohalike valuutade suhtes

CAD Coin (CADC) tokenoomika

CAD Coin (CADC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CADC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CAD Coin (CADC) kohta Kui palju on CAD Coin (CADC) tänapäeval väärt? Reaalajas CADC hind USD on 0.723953 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CADC/USD hind? $ 0.723953 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CADC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CAD Coin turukapitalisatsioon? CADC turukapitalisatsioon on $ 768.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CADC ringlev varu? CADC ringlev varu on 1.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CADC (ATH) hind? CADC saavutab ATH hinna summas 1.48 USD . Mis oli kõigi aegade CADC madalaim (ATL) hind? CADC nägi ATL hinda summas 0.481646 USD . Milline on CADC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CADC kauplemismaht on -- USD . Kas CADC sel aastal kõrgemale ka suundub? CADC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CADC hinna ennustust

