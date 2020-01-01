c0x (CZRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi c0x (CZRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

c0x (CZRX) teave Compound protocol balance token Ametlik veebisait: https://compound.finance/ Ostke CZRX kohe!

c0x (CZRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage c0x (CZRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 693.39K $ 693.39K $ 693.39K Koguvaru: $ 138.35M $ 138.35M $ 138.35M Ringlev varu: $ 138.35M $ 138.35M $ 138.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 693.39K $ 693.39K $ 693.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.282705 $ 0.282705 $ 0.282705 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00256919 $ 0.00256919 $ 0.00256919 Praegune hind: $ 0.00501175 $ 0.00501175 $ 0.00501175 Lisateave c0x (CZRX) hinna kohta

c0x (CZRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud c0x (CZRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CZRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CZRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CZRX tokeni tokenoomikat, avastage CZRX tokeni reaalajas hinda!

CZRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CZRX võiks suunduda? Meie CZRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CZRX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!