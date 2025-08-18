Rohkem infot CZRX

CZRX Hinnainfo

CZRX Ametlik veebisait

CZRX Tokenoomika

CZRX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

c0x logo

c0x hind (CZRX)

Loendis mitteolevad

1 CZRX/USD reaalajas hind:

$0.00508735
$0.00508735$0.00508735
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
c0x (CZRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:27:39 (UTC+8)

c0x (CZRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00504946
$ 0.00504946$ 0.00504946
24 h madal
$ 0.00540636
$ 0.00540636$ 0.00540636
24 h kõrge

$ 0.00504946
$ 0.00504946$ 0.00504946

$ 0.00540636
$ 0.00540636$ 0.00540636

$ 0.282705
$ 0.282705$ 0.282705

$ 0.00256919
$ 0.00256919$ 0.00256919

-0.31%

-4.08%

-7.65%

-7.65%

c0x (CZRX) reaalajas hind on $0.00508735. Viimase 24 tunni jooksul CZRX kaubeldud madalaim $ 0.00504946 ja kõrgeim $ 0.00540636 näitab aktiivset turu volatiivsust. CZRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.282705 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00256919.

Lüliajalise tootluse osas on CZRX muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -4.08% 24 tunni vältel -7.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

c0x (CZRX) – turuteave

$ 703.85K
$ 703.85K$ 703.85K

--
----

$ 703.85K
$ 703.85K$ 703.85K

138.35M
138.35M 138.35M

138,352,176.7724298
138,352,176.7724298 138,352,176.7724298

c0x praegune turukapitalisatsioon on $ 703.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CZRX ringlev varu on 138.35M, mille koguvaru on 138352176.7724298. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 703.85K.

c0x (CZRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse c0x ja USD hinnamuutus $ -0.000218051131530339.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse c0x ja USD hinnamuutus $ -0.0006294410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse c0x ja USD hinnamuutus $ +0.0005477086.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse c0x ja USD hinnamuutus $ -0.00058155370092442.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000218051131530339-4.08%
30 päeva$ -0.0006294410-12.37%
60 päeva$ +0.0005477086+10.77%
90 päeva$ -0.00058155370092442-10.25%

Mis on c0x (CZRX)

Compound protocol balance token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse c0x (CZRX) allikas

Ametlik veebisait

c0x hinna ennustus (USD)

Kui palju on c0x (CZRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie c0x (CZRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida c0x nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake c0x hinna ennustust kohe!

CZRX kohalike valuutade suhtes

c0x (CZRX) tokenoomika

c0x (CZRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CZRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse c0x (CZRX) kohta

Kui palju on c0x (CZRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CZRX hind USD on 0.00508735 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CZRX/USD hind?
Praegune hind CZRX/USD on $ 0.00508735. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on c0x turukapitalisatsioon?
CZRX turukapitalisatsioon on $ 703.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CZRX ringlev varu?
CZRX ringlev varu on 138.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CZRX (ATH) hind?
CZRX saavutab ATH hinna summas 0.282705 USD.
Mis oli kõigi aegade CZRX madalaim (ATL) hind?
CZRX nägi ATL hinda summas 0.00256919 USD.
Milline on CZRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CZRX kauplemismaht on -- USD.
Kas CZRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CZRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CZRX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:27:39 (UTC+8)

c0x (CZRX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.