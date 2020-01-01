bZx Protocol (BZRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi bZx Protocol (BZRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

bZx Protocol (BZRX) teave bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Ametlik veebisait: https://bzx.network/ Ostke BZRX kohe!

bZx Protocol (BZRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bZx Protocol (BZRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Koguvaru: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Ringlev varu: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Praegune hind: $ 0.00260052 $ 0.00260052 $ 0.00260052 Lisateave bZx Protocol (BZRX) hinna kohta

bZx Protocol (BZRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bZx Protocol (BZRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BZRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BZRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BZRX tokeni tokenoomikat, avastage BZRX tokeni reaalajas hinda!

BZRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BZRX võiks suunduda? Meie BZRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BZRX tokeni hinna ennustust kohe!

