bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

Üksuse bZx Protocol (BZRX) allikas Ametlik veebisait

bZx Protocol (BZRX) tokenoomika

bZx Protocol (BZRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bZx Protocol (BZRX) kohta Kui palju on bZx Protocol (BZRX) tänapäeval väärt? Reaalajas BZRX hind USD on 0.00260052 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BZRX/USD hind? $ 0.00260052 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BZRX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bZx Protocol turukapitalisatsioon? BZRX turukapitalisatsioon on $ 2.55M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BZRX ringlev varu? BZRX ringlev varu on 980.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZRX (ATH) hind? BZRX saavutab ATH hinna summas 1.64 USD . Mis oli kõigi aegade BZRX madalaim (ATL) hind? BZRX nägi ATL hinda summas 0.00110095 USD . Milline on BZRX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BZRX kauplemismaht on -- USD . Kas BZRX sel aastal kõrgemale ka suundub? BZRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZRX hinna ennustust

