bZx Protocol hind (BZRX)

1 BZRX/USD reaalajas hind:

$0.00260052
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
bZx Protocol (BZRX) reaalajas hinnagraafik
bZx Protocol (BZRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 1.64
$ 0.00110095
--

--

0.00%

0.00%

bZx Protocol (BZRX) reaalajas hind on $0.00260052. Viimase 24 tunni jooksul BZRX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BZRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.64 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110095.

Lüliajalise tootluse osas on BZRX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

bZx Protocol (BZRX) – turuteave

$ 2.55M
--
$ 2.68M
980.78M
1,030,000,000.0
bZx Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 2.55M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BZRX ringlev varu on 980.78M, mille koguvaru on 1030000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.68M.

bZx Protocol (BZRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse bZx Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse bZx Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0005677996.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse bZx Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0010203782.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse bZx Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0005677996+21.83%
60 päeva$ +0.0010203782+39.24%
90 päeva$ 0--

Mis on bZx Protocol (BZRX)

bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

bZx Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on bZx Protocol (BZRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bZx Protocol (BZRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bZx Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bZx Protocol hinna ennustust kohe!

bZx Protocol (BZRX) tokenoomika

bZx Protocol (BZRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bZx Protocol (BZRX) kohta

Kui palju on bZx Protocol (BZRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BZRX hind USD on 0.00260052 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BZRX/USD hind?
Praegune hind BZRX/USD on $ 0.00260052. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on bZx Protocol turukapitalisatsioon?
BZRX turukapitalisatsioon on $ 2.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BZRX ringlev varu?
BZRX ringlev varu on 980.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZRX (ATH) hind?
BZRX saavutab ATH hinna summas 1.64 USD.
Mis oli kõigi aegade BZRX madalaim (ATL) hind?
BZRX nägi ATL hinda summas 0.00110095 USD.
Milline on BZRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BZRX kauplemismaht on -- USD.
Kas BZRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BZRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZRX hinna ennustust.
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.