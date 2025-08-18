Mis on Byte (BYTE)

BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins. Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Byte (BYTE) allikas Ametlik veebisait

Byte hinna ennustus (USD)

Kui palju on Byte (BYTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Byte (BYTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Byte nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Byte hinna ennustust kohe!

BYTE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Byte (BYTE) tokenoomika

Byte (BYTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BYTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Byte (BYTE) kohta Kui palju on Byte (BYTE) tänapäeval väärt? Reaalajas BYTE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BYTE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BYTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Byte turukapitalisatsioon? BYTE turukapitalisatsioon on $ 5.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BYTE ringlev varu? BYTE ringlev varu on 964.47B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BYTE (ATH) hind? BYTE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BYTE madalaim (ATL) hind? BYTE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BYTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BYTE kauplemismaht on -- USD . Kas BYTE sel aastal kõrgemale ka suundub? BYTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BYTE hinna ennustust

Byte (BYTE) Olulised valdkonna uudised