Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bybit Staked SOL (BBSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Bybit Staked SOL (BBSOL) teave BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets. Ametlik veebisait: https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bybit Staked SOL (BBSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 378.98M $ 378.98M $ 378.98M Koguvaru: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Ringlev varu: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 379.02M $ 379.02M $ 379.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 308.6 $ 308.6 $ 308.6 Kõigi aegade madalaim: $ 103.09 $ 103.09 $ 103.09 Praegune hind: $ 199.42 $ 199.42 $ 199.42 Lisateave Bybit Staked SOL (BBSOL) hinna kohta

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BBSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BBSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BBSOL tokeni tokenoomikat, avastage BBSOL tokeni reaalajas hinda!

