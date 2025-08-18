Rohkem infot BBSOL

BBSOL Hinnainfo

BBSOL Ametlik veebisait

BBSOL Tokenoomika

BBSOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bybit Staked SOL logo

Bybit Staked SOL hind (BBSOL)

Loendis mitteolevad

1 BBSOL/USD reaalajas hind:

$202.82
$202.82$202.82
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bybit Staked SOL (BBSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:09:03 (UTC+8)

Bybit Staked SOL (BBSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 202.69
$ 202.69$ 202.69
24 h madal
$ 214.66
$ 214.66$ 214.66
24 h kõrge

$ 202.69
$ 202.69$ 202.69

$ 214.66
$ 214.66$ 214.66

$ 308.6
$ 308.6$ 308.6

$ 103.09
$ 103.09$ 103.09

-1.34%

-3.78%

-0.09%

-0.09%

Bybit Staked SOL (BBSOL) reaalajas hind on $202.79. Viimase 24 tunni jooksul BBSOL kaubeldud madalaim $ 202.69 ja kõrgeim $ 214.66 näitab aktiivset turu volatiivsust. BBSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 308.6 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 103.09.

Lüliajalise tootluse osas on BBSOL muutunud -1.34% viimase tunni jooksul, -3.78% 24 tunni vältel -0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bybit Staked SOL (BBSOL) – turuteave

$ 382.59M
$ 382.59M$ 382.59M

--
----

$ 382.59M
$ 382.59M$ 382.59M

1.88M
1.88M 1.88M

1,881,296.719705343
1,881,296.719705343 1,881,296.719705343

Bybit Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 382.59M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BBSOL ringlev varu on 1.88M, mille koguvaru on 1881296.719705343. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 382.59M.

Bybit Staked SOL (BBSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bybit Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -7.9677729258202.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bybit Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +10.0121073220.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bybit Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +56.5916927450.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bybit Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +18.21585971372057.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -7.9677729258202-3.78%
30 päeva$ +10.0121073220+4.94%
60 päeva$ +56.5916927450+27.91%
90 päeva$ +18.21585971372057+9.87%

Mis on Bybit Staked SOL (BBSOL)

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bybit Staked SOL (BBSOL) allikas

Ametlik veebisait

Bybit Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bybit Staked SOL (BBSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bybit Staked SOL (BBSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bybit Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bybit Staked SOL hinna ennustust kohe!

BBSOL kohalike valuutade suhtes

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenoomika

Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bybit Staked SOL (BBSOL) kohta

Kui palju on Bybit Staked SOL (BBSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BBSOL hind USD on 202.79 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BBSOL/USD hind?
Praegune hind BBSOL/USD on $ 202.79. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bybit Staked SOL turukapitalisatsioon?
BBSOL turukapitalisatsioon on $ 382.59M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BBSOL ringlev varu?
BBSOL ringlev varu on 1.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBSOL (ATH) hind?
BBSOL saavutab ATH hinna summas 308.6 USD.
Mis oli kõigi aegade BBSOL madalaim (ATL) hind?
BBSOL nägi ATL hinda summas 103.09 USD.
Milline on BBSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BBSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas BBSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BBSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:09:03 (UTC+8)

Bybit Staked SOL (BBSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.