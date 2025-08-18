Mis on bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Üksuse bXNF (BXNF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BXNF kohalike valuutade suhtes

bXNF (BXNF) tokenoomika

bXNF (BXNF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BXNF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bXNF (BXNF) kohta Kui palju on bXNF (BXNF) tänapäeval väärt? Reaalajas BXNF hind USD on 0,01282097 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BXNF/USD hind? $ 0,01282097 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BXNF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bXNF turukapitalisatsioon? BXNF turukapitalisatsioon on $ 5,23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BXNF ringlev varu? BXNF ringlev varu on 407,74K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BXNF (ATH) hind? BXNF saavutab ATH hinna summas 2,04 USD . Mis oli kõigi aegade BXNF madalaim (ATL) hind? BXNF nägi ATL hinda summas 0,01259825 USD . Milline on BXNF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BXNF kauplemismaht on -- USD . Kas BXNF sel aastal kõrgemale ka suundub? BXNF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BXNF hinna ennustust

