bXNF logo

bXNF hind (BXNF)

Loendis mitteolevad

1 BXNF/USD reaalajas hind:

$0,01282097
-%0,901D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
bXNF (BXNF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:04:29 (UTC+8)

bXNF (BXNF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,01282097
24 h madal
$ 0,01298099
24 h kõrge

$ 0,01282097
$ 0,01298099
$ 2,04
$ 0,01259825
--

-%0,97

-%6,40

-%6,40

bXNF (BXNF) reaalajas hind on $0,01282097. Viimase 24 tunni jooksul BXNF kaubeldud madalaim $ 0,01282097 ja kõrgeim $ 0,01298099 näitab aktiivset turu volatiivsust. BXNFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,01259825.

Lüliajalise tootluse osas on BXNF muutunud -- viimase tunni jooksul, -%0,97 24 tunni vältel -%6,40 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

bXNF (BXNF) – turuteave

$ 5,23K
--
----

$ 48,36K
407,74K
3.771.521,89206144
bXNF praegune turukapitalisatsioon on $ 5,23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BXNF ringlev varu on 407,74K, mille koguvaru on 3771521.89206144. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48,36K.

bXNF (BXNF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse bXNF ja USD hinnamuutus $ -0,00012603073649576.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse bXNF ja USD hinnamuutus $ -0,0006983249.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse bXNF ja USD hinnamuutus $ -0,0021819816.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse bXNF ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,00012603073649576-%0,97
30 päeva$ -0,0006983249-%5,44
60 päeva$ -0,0021819816-%17,01
90 päeva$ 0--

Mis on bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Üksuse bXNF (BXNF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

bXNF hinna ennustus (USD)

Kui palju on bXNF (BXNF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bXNF (BXNF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bXNF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bXNF hinna ennustust kohe!

BXNF kohalike valuutade suhtes

bXNF (BXNF) tokenoomika

bXNF (BXNF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BXNF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bXNF (BXNF) kohta

Kui palju on bXNF (BXNF) tänapäeval väärt?
Reaalajas BXNF hind USD on 0,01282097 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BXNF/USD hind?
Praegune hind BXNF/USD on $ 0,01282097. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on bXNF turukapitalisatsioon?
BXNF turukapitalisatsioon on $ 5,23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BXNF ringlev varu?
BXNF ringlev varu on 407,74K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BXNF (ATH) hind?
BXNF saavutab ATH hinna summas 2,04 USD.
Mis oli kõigi aegade BXNF madalaim (ATL) hind?
BXNF nägi ATL hinda summas 0,01259825 USD.
Milline on BXNF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BXNF kauplemismaht on -- USD.
Kas BXNF sel aastal kõrgemale ka suundub?
BXNF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BXNF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.