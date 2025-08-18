Mis on BWOB (BWOB)

Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BWOB (BWOB) allikas Ametlik veebisait

BWOB hinna ennustus (USD)

Kui palju on BWOB (BWOB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BWOB (BWOB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BWOB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BWOB hinna ennustust kohe!

BWOB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BWOB (BWOB) tokenoomika

BWOB (BWOB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWOB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BWOB (BWOB) kohta Kui palju on BWOB (BWOB) tänapäeval väärt? Reaalajas BWOB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BWOB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BWOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BWOB turukapitalisatsioon? BWOB turukapitalisatsioon on $ 24.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BWOB ringlev varu? BWOB ringlev varu on 690.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWOB (ATH) hind? BWOB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BWOB madalaim (ATL) hind? BWOB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BWOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BWOB kauplemismaht on -- USD . Kas BWOB sel aastal kõrgemale ka suundub? BWOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWOB hinna ennustust

BWOB (BWOB) Olulised valdkonna uudised