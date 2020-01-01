Buz Economy (BUZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Buz Economy (BUZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Buz Economy (BUZ) teave The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience. Ametlik veebisait: https://buzeconomy.com Ostke BUZ kohe!

Buz Economy (BUZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Buz Economy (BUZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Koguvaru: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Ringlev varu: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.646605 $ 0.646605 $ 0.646605 Kõigi aegade madalaim: $ 0.065663 $ 0.065663 $ 0.065663 Praegune hind: $ 0.078234 $ 0.078234 $ 0.078234 Lisateave Buz Economy (BUZ) hinna kohta

Buz Economy (BUZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Buz Economy (BUZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUZ tokeni tokenoomikat, avastage BUZ tokeni reaalajas hinda!

