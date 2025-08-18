Rohkem infot BUZ

BUZ Hinnainfo

BUZ Ametlik veebisait

BUZ Tokenoomika

BUZ Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Buz Economy logo

Buz Economy hind (BUZ)

Loendis mitteolevad

1 BUZ/USD reaalajas hind:

$0.073088
$0.073088$0.073088
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Buz Economy (BUZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:19:42 (UTC+8)

Buz Economy (BUZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.072795
$ 0.072795$ 0.072795
24 h madal
$ 0.078143
$ 0.078143$ 0.078143
24 h kõrge

$ 0.072795
$ 0.072795$ 0.072795

$ 0.078143
$ 0.078143$ 0.078143

$ 0.646605
$ 0.646605$ 0.646605

$ 0.065663
$ 0.065663$ 0.065663

+0.28%

-1.30%

-0.09%

-0.09%

Buz Economy (BUZ) reaalajas hind on $0.073053. Viimase 24 tunni jooksul BUZ kaubeldud madalaim $ 0.072795 ja kõrgeim $ 0.078143 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.646605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.065663.

Lüliajalise tootluse osas on BUZ muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -1.30% 24 tunni vältel -0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Buz Economy (BUZ) – turuteave

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

15.00M
15.00M 15.00M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Buz Economy praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUZ ringlev varu on 15.00M, mille koguvaru on 15000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

Buz Economy (BUZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Buz Economy ja USD hinnamuutus $ -0.00096676844333387.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Buz Economy ja USD hinnamuutus $ -0.0061299137.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Buz Economy ja USD hinnamuutus $ -0.0152809927.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Buz Economy ja USD hinnamuutus $ -0.00844868279104802.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00096676844333387-1.30%
30 päeva$ -0.0061299137-8.39%
60 päeva$ -0.0152809927-20.91%
90 päeva$ -0.00844868279104802-10.36%

Mis on Buz Economy (BUZ)

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Buz Economy (BUZ) allikas

Ametlik veebisait

Buz Economy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Buz Economy (BUZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Buz Economy (BUZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Buz Economy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Buz Economy hinna ennustust kohe!

BUZ kohalike valuutade suhtes

Buz Economy (BUZ) tokenoomika

Buz Economy (BUZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Buz Economy (BUZ) kohta

Kui palju on Buz Economy (BUZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUZ hind USD on 0.073053 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUZ/USD hind?
Praegune hind BUZ/USD on $ 0.073053. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Buz Economy turukapitalisatsioon?
BUZ turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUZ ringlev varu?
BUZ ringlev varu on 15.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUZ (ATH) hind?
BUZ saavutab ATH hinna summas 0.646605 USD.
Mis oli kõigi aegade BUZ madalaim (ATL) hind?
BUZ nägi ATL hinda summas 0.065663 USD.
Milline on BUZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUZ kauplemismaht on -- USD.
Kas BUZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUZ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:19:42 (UTC+8)

Buz Economy (BUZ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.