Mis on Buz Economy (BUZ)

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

Üksuse Buz Economy (BUZ) allikas Ametlik veebisait

Buz Economy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Buz Economy (BUZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Buz Economy (BUZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Buz Economy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Buz Economy hinna ennustust kohe!

BUZ kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Buz Economy (BUZ) tokenoomika

Buz Economy (BUZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Buz Economy (BUZ) kohta Kui palju on Buz Economy (BUZ) tänapäeval väärt? Reaalajas BUZ hind USD on 0.073053 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUZ/USD hind? $ 0.073053 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Buz Economy turukapitalisatsioon? BUZ turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUZ ringlev varu? BUZ ringlev varu on 15.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUZ (ATH) hind? BUZ saavutab ATH hinna summas 0.646605 USD . Mis oli kõigi aegade BUZ madalaim (ATL) hind? BUZ nägi ATL hinda summas 0.065663 USD . Milline on BUZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUZ kauplemismaht on -- USD . Kas BUZ sel aastal kõrgemale ka suundub? BUZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUZ hinna ennustust

