Buttholes (BHOLE) reaalajas hind on $0.00004139. Viimase 24 tunni jooksul BHOLE kaubeldud madalaim $ 0.0000413 ja kõrgeim $ 0.00004574 näitab aktiivset turu volatiivsust. BHOLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01127782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002999.
Lüliajalise tootluse osas on BHOLE muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -8.21% 24 tunni vältel +2.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Buttholes praegune turukapitalisatsioon on $ 41.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BHOLE ringlev varu on 999.27M, mille koguvaru on 999268618.941047. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.36K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ -0.0000007801.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ +0.0000006190.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ +0.000001563176264206684.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-8.21%
|30 päeva
|$ -0.0000007801
|-1.88%
|60 päeva
|$ +0.0000006190
|+1.50%
|90 päeva
|$ +0.000001563176264206684
|+3.92%
Launched on October 17, 2025, $BHOLE is a meme coin created by Shaw, the founder of ai16z and ElizaOS, as a playful commentary on modern AI design trends. Inspired by the observation that many AI logos resemble circular designs, Shaw introduced $BHOLE to unite humor, creativity, and the decentralized ethos of Web3. The project debuted with a unique airdrop to early supporters, leveraging the speed and scalability of the Solana blockchain. This approach sparked instant engagement within the crypto and AI communities. By blending humor with cultural relevance, $BHOLE embodies Shaw’s vision of decentralization and organic community growth, eschewing traditional team structures or roadmaps. The token thrives on contributions from a decentralized network of enthusiasts who continue to build on its narrative. Operating on Solana, $BHOLE ensures fast, secure transactions while maintaining accessibility for its growing user base. The token has gained recognition for its viral appeal and innovative approach to community engagement, becoming a cornerstone of the emerging meme coin ecosystem. The project’s focus remains on fostering collaboration and creativity, encouraging its community to shape the future of $BHOLE. As both a cultural symbol and a testament to the power of decentralized building, $BHOLE continues to attract a diverse and engaged audience. For more information, visit https://buttholes.xyz/.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.