Buttholes hind (BHOLE)

1 BHOLE/USD reaalajas hind:

--
----
-7.70%1D
Buttholes (BHOLE) reaalajas hinnagraafik
Buttholes (BHOLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
Buttholes (BHOLE) reaalajas hind on $0.00004139. Viimase 24 tunni jooksul BHOLE kaubeldud madalaim $ 0.0000413 ja kõrgeim $ 0.00004574 näitab aktiivset turu volatiivsust. BHOLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01127782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002999.

Lüliajalise tootluse osas on BHOLE muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -8.21% 24 tunni vältel +2.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Buttholes (BHOLE) – turuteave

Buttholes praegune turukapitalisatsioon on $ 41.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BHOLE ringlev varu on 999.27M, mille koguvaru on 999268618.941047. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.36K.

Buttholes (BHOLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ -0.0000007801.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ +0.0000006190.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Buttholes ja USD hinnamuutus $ +0.000001563176264206684.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.21%
30 päeva$ -0.0000007801-1.88%
60 päeva$ +0.0000006190+1.50%
90 päeva$ +0.000001563176264206684+3.92%

Mis on Buttholes (BHOLE)

Launched on October 17, 2025, $BHOLE is a meme coin created by Shaw, the founder of ai16z and ElizaOS, as a playful commentary on modern AI design trends. Inspired by the observation that many AI logos resemble circular designs, Shaw introduced $BHOLE to unite humor, creativity, and the decentralized ethos of Web3. The project debuted with a unique airdrop to early supporters, leveraging the speed and scalability of the Solana blockchain. This approach sparked instant engagement within the crypto and AI communities. By blending humor with cultural relevance, $BHOLE embodies Shaw’s vision of decentralization and organic community growth, eschewing traditional team structures or roadmaps. The token thrives on contributions from a decentralized network of enthusiasts who continue to build on its narrative. Operating on Solana, $BHOLE ensures fast, secure transactions while maintaining accessibility for its growing user base. The token has gained recognition for its viral appeal and innovative approach to community engagement, becoming a cornerstone of the emerging meme coin ecosystem. The project’s focus remains on fostering collaboration and creativity, encouraging its community to shape the future of $BHOLE. As both a cultural symbol and a testament to the power of decentralized building, $BHOLE continues to attract a diverse and engaged audience. For more information, visit https://buttholes.xyz/.

Üksuse Buttholes (BHOLE) allikas

Ametlik veebisait

Buttholes hinna ennustus (USD)

Kui palju on Buttholes (BHOLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Buttholes (BHOLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Buttholes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Buttholes hinna ennustust kohe!

BHOLE kohalike valuutade suhtes

Buttholes (BHOLE) tokenoomika

Buttholes (BHOLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BHOLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Buttholes (BHOLE) kohta

Kui palju on Buttholes (BHOLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BHOLE hind USD on 0.00004139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BHOLE/USD hind?
Praegune hind BHOLE/USD on $ 0.00004139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Buttholes turukapitalisatsioon?
BHOLE turukapitalisatsioon on $ 41.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BHOLE ringlev varu?
BHOLE ringlev varu on 999.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BHOLE (ATH) hind?
BHOLE saavutab ATH hinna summas 0.01127782 USD.
Mis oli kõigi aegade BHOLE madalaim (ATL) hind?
BHOLE nägi ATL hinda summas 0.00002999 USD.
Milline on BHOLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BHOLE kauplemismaht on -- USD.
Kas BHOLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BHOLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BHOLE hinna ennustust.
