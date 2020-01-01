Buttercat (BUTT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Buttercat (BUTT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Buttercat (BUTT) teave Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin. Ametlik veebisait: https://www.buttercatsol.com/ Ostke BUTT kohe!

Buttercat (BUTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Buttercat (BUTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.09K Koguvaru: $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00966505 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Buttercat (BUTT) hinna kohta

Buttercat (BUTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Buttercat (BUTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUTT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUTT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUTT tokeni tokenoomikat, avastage BUTT tokeni reaalajas hinda!

BUTT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUTT võiks suunduda? Meie BUTT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUTT tokeni hinna ennustust kohe!

