Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.

Buttercat (BUTT) tokenoomika

Buttercat (BUTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Buttercat (BUTT) kohta Kui palju on Buttercat (BUTT) tänapäeval väärt? Reaalajas BUTT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUTT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUTT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Buttercat turukapitalisatsioon? BUTT turukapitalisatsioon on $ 25.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUTT ringlev varu? BUTT ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUTT (ATH) hind? BUTT saavutab ATH hinna summas 0.00966505 USD . Mis oli kõigi aegade BUTT madalaim (ATL) hind? BUTT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUTT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUTT kauplemismaht on -- USD . Kas BUTT sel aastal kõrgemale ka suundub? BUTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUTT hinna ennustust

