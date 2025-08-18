Rohkem infot BUTT

Buttercat hind (BUTT)

1 BUTT/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Buttercat (BUTT) reaalajas hinnagraafik
Buttercat (BUTT) hinna teave (USD)

Buttercat (BUTT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUTT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUTTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00966505 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUTT muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel +5.19% viimase 7 päeva jooksul.

$ 25.81K
$ 25.81K$ 25.81K

$ 25.81K
$ 25.81K$ 25.81K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,159.0
999,995,159.0 999,995,159.0

Buttercat praegune turukapitalisatsioon on $ 25.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUTT ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999995159.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.81K.

Buttercat (BUTT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Buttercat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Buttercat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Buttercat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Buttercat ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Buttercat (BUTT)

Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Buttercat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Buttercat (BUTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Buttercat (BUTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Buttercat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Buttercat hinna ennustust kohe!

Buttercat (BUTT) tokenoomika

Buttercat (BUTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Buttercat (BUTT) kohta

Kui palju on Buttercat (BUTT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUTT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUTT/USD hind?
Praegune hind BUTT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Buttercat turukapitalisatsioon?
BUTT turukapitalisatsioon on $ 25.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUTT ringlev varu?
BUTT ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUTT (ATH) hind?
BUTT saavutab ATH hinna summas 0.00966505 USD.
Mis oli kõigi aegade BUTT madalaim (ATL) hind?
BUTT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUTT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUTT kauplemismaht on -- USD.
Kas BUTT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUTT hinna ennustust.
