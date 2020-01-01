Butter (BUTTER) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Butter (BUTTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Butter (BUTTER) teave

What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project.

What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter

History of your project. Project is 1 day old

What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can

What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.

Ametlik veebisait:
https://www.butter.lol/
Valge raamat:
https://www.butter.lol/#showcase

Butter (BUTTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Butter (BUTTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 94.66K
$ 94.66K$ 94.66K
Koguvaru:
$ 244.22B
$ 244.22B$ 244.22B
Ringlev varu:
$ 244.22B
$ 244.22B$ 244.22B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 94.66K
$ 94.66K$ 94.66K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
$ 0$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Butter (BUTTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Butter (BUTTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BUTTER tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BUTTER tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BUTTER tokeni tokenoomikat, avastage BUTTER tokeni reaalajas hinda!

BUTTER – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BUTTER võiks suunduda? Meie BUTTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.