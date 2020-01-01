Butter (BUTTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Butter (BUTTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Butter (BUTTER) teave What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K. Ametlik veebisait: https://www.butter.lol/ Valge raamat: https://www.butter.lol/#showcase Ostke BUTTER kohe!

Butter (BUTTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Butter (BUTTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 94.66K $ 94.66K $ 94.66K Koguvaru: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B Ringlev varu: $ 244.22B $ 244.22B $ 244.22B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.66K $ 94.66K $ 94.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Butter (BUTTER) hinna kohta

Butter (BUTTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Butter (BUTTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUTTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUTTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUTTER tokeni tokenoomikat, avastage BUTTER tokeni reaalajas hinda!

BUTTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUTTER võiks suunduda? Meie BUTTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUTTER tokeni hinna ennustust kohe!

