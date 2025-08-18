Mis on Butter (BUTTER)

What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.

Üksuse Butter (BUTTER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BUTTER kohalike valuutade suhtes

Butter (BUTTER) tokenoomika

Butter (BUTTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUTTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Butter (BUTTER) kohta Kui palju on Butter (BUTTER) tänapäeval väärt? Reaalajas BUTTER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUTTER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUTTER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Butter turukapitalisatsioon? BUTTER turukapitalisatsioon on $ 101.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUTTER ringlev varu? BUTTER ringlev varu on 244.22B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUTTER (ATH) hind? BUTTER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BUTTER madalaim (ATL) hind? BUTTER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUTTER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUTTER kauplemismaht on -- USD . Kas BUTTER sel aastal kõrgemale ka suundub? BUTTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUTTER hinna ennustust

