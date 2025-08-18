Rohkem infot BUTTER

BUTTER Hinnainfo

BUTTER Valge raamat

BUTTER Ametlik veebisait

BUTTER Tokenoomika

BUTTER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Butter logo

Butter hind (BUTTER)

Loendis mitteolevad

1 BUTTER/USD reaalajas hind:

--
----
-3.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Butter (BUTTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:26:19 (UTC+8)

Butter (BUTTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.11%

+0.82%

+0.82%

Butter (BUTTER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUTTER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUTTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUTTER muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.11% 24 tunni vältel +0.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Butter (BUTTER) – turuteave

$ 101.70K
$ 101.70K$ 101.70K

--
----

$ 101.70K
$ 101.70K$ 101.70K

244.22B
244.22B 244.22B

244,221,256,770.0
244,221,256,770.0 244,221,256,770.0

Butter praegune turukapitalisatsioon on $ 101.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUTTER ringlev varu on 244.22B, mille koguvaru on 244221256770.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 101.70K.

Butter (BUTTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Butter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Butter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Butter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Butter ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.11%
30 päeva$ 0+20.16%
60 päeva$ 0+57.72%
90 päeva$ 0--

Mis on Butter (BUTTER)

What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Butter (BUTTER) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Butter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Butter (BUTTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Butter (BUTTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Butter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Butter hinna ennustust kohe!

BUTTER kohalike valuutade suhtes

Butter (BUTTER) tokenoomika

Butter (BUTTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUTTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Butter (BUTTER) kohta

Kui palju on Butter (BUTTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUTTER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUTTER/USD hind?
Praegune hind BUTTER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Butter turukapitalisatsioon?
BUTTER turukapitalisatsioon on $ 101.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUTTER ringlev varu?
BUTTER ringlev varu on 244.22B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUTTER (ATH) hind?
BUTTER saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BUTTER madalaim (ATL) hind?
BUTTER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUTTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUTTER kauplemismaht on -- USD.
Kas BUTTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUTTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUTTER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:26:19 (UTC+8)

Butter (BUTTER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.