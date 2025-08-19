Rohkem infot BUSINESS

Business Coin hind (BUSINESS)

Loendis mitteolevad

$0.00223379
-15.10%1D
Business Coin (BUSINESS) reaalajas hinnagraafik
Business Coin (BUSINESS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00222162
24 h madal
$ 0.00272503
24 h kõrge

$ 0.00222162
$ 0.00272503
$ 0.02849376
$ 0
-1.09%

-15.13%

-15.61%

-15.61%

Business Coin (BUSINESS) reaalajas hind on $0.0022343. Viimase 24 tunni jooksul BUSINESS kaubeldud madalaim $ 0.00222162 ja kõrgeim $ 0.00272503 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUSINESSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02849376 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUSINESS muutunud -1.09% viimase tunni jooksul, -15.13% 24 tunni vältel -15.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Business Coin (BUSINESS) – turuteave

$ 2.14M
--
$ 2.14M
949.97M
949,973,142.65894
Business Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.14M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUSINESS ringlev varu on 949.97M, mille koguvaru on 949973142.65894. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.14M.

Business Coin (BUSINESS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Business Coin ja USD hinnamuutus $ -0.000398614278270776.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Business Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0009932037.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Business Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0004295671.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Business Coin ja USD hinnamuutus $ +0.000150807605149969.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000398614278270776-15.13%
30 päeva$ -0.0009932037-44.45%
60 päeva$ -0.0004295671-19.22%
90 päeva$ +0.000150807605149969+7.24%

Mis on Business Coin (BUSINESS)

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Business Coin (BUSINESS) allikas

Ametlik veebisait

Business Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Business Coin (BUSINESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Business Coin (BUSINESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Business Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Business Coin hinna ennustust kohe!

BUSINESS kohalike valuutade suhtes

Business Coin (BUSINESS) tokenoomika

Business Coin (BUSINESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUSINESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Business Coin (BUSINESS) kohta

Kui palju on Business Coin (BUSINESS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUSINESS hind USD on 0.0022343 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUSINESS/USD hind?
Praegune hind BUSINESS/USD on $ 0.0022343. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Business Coin turukapitalisatsioon?
BUSINESS turukapitalisatsioon on $ 2.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUSINESS ringlev varu?
BUSINESS ringlev varu on 949.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSINESS (ATH) hind?
BUSINESS saavutab ATH hinna summas 0.02849376 USD.
Mis oli kõigi aegade BUSINESS madalaim (ATL) hind?
BUSINESS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUSINESS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUSINESS kauplemismaht on -- USD.
Kas BUSINESS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUSINESS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUSINESS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.