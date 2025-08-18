Mis on Burt (BURT)

Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Burt (BURT) allikas Ametlik veebisait

Burt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Burt (BURT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burt (BURT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Burt hinna ennustust kohe!

BURT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Burt (BURT) tokenoomika

Burt (BURT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Burt (BURT) kohta Kui palju on Burt (BURT) tänapäeval väärt? Reaalajas BURT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BURT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BURT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Burt turukapitalisatsioon? BURT turukapitalisatsioon on $ 633.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BURT ringlev varu? BURT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURT (ATH) hind? BURT saavutab ATH hinna summas 0.0089153 USD . Mis oli kõigi aegade BURT madalaim (ATL) hind? BURT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BURT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BURT kauplemismaht on -- USD . Kas BURT sel aastal kõrgemale ka suundub? BURT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURT hinna ennustust

Burt (BURT) Olulised valdkonna uudised