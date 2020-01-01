Burr Governance Token (BURR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Burr Governance Token (BURR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Burr Governance Token (BURR) teave BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades. Ametlik veebisait: https://www.burrbear.io/ Ostke BURR kohe!

Burr Governance Token (BURR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Burr Governance Token (BURR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 465.22K $ 465.22K $ 465.22K Koguvaru: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Ringlev varu: $ 78.47M $ 78.47M $ 78.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 533.54K $ 533.54K $ 533.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03520368 $ 0.03520368 $ 0.03520368 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00592817 $ 0.00592817 $ 0.00592817 Lisateave Burr Governance Token (BURR) hinna kohta

Burr Governance Token (BURR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Burr Governance Token (BURR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BURR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BURR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BURR tokeni tokenoomikat, avastage BURR tokeni reaalajas hinda!

BURR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BURR võiks suunduda? Meie BURR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BURR tokeni hinna ennustust kohe!

