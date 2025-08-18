Rohkem infot BURR

BURR Hinnainfo

BURR Ametlik veebisait

BURR Tokenoomika

BURR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Burr Governance Token logo

Burr Governance Token hind (BURR)

Loendis mitteolevad

1 BURR/USD reaalajas hind:

$0.00438124
$0.00438124$0.00438124
-15.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Burr Governance Token (BURR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:27:25 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00435793
$ 0.00435793$ 0.00435793
24 h madal
$ 0.00517359
$ 0.00517359$ 0.00517359
24 h kõrge

$ 0.00435793
$ 0.00435793$ 0.00435793

$ 0.00517359
$ 0.00517359$ 0.00517359

$ 0.03520368
$ 0.03520368$ 0.03520368

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-15.31%

+270.81%

+270.81%

Burr Governance Token (BURR) reaalajas hind on $0.00438124. Viimase 24 tunni jooksul BURR kaubeldud madalaim $ 0.00435793 ja kõrgeim $ 0.00517359 näitab aktiivset turu volatiivsust. BURRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03520368 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BURR muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, -15.31% 24 tunni vältel +270.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Burr Governance Token (BURR) – turuteave

$ 344.11K
$ 344.11K$ 344.11K

--
----

$ 394.65K
$ 394.65K$ 394.65K

78.47M
78.47M 78.47M

90,000,000.0
90,000,000.0 90,000,000.0

Burr Governance Token praegune turukapitalisatsioon on $ 344.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BURR ringlev varu on 78.47M, mille koguvaru on 90000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 394.65K.

Burr Governance Token (BURR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Burr Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.00079235160695667.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Burr Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0013160228.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Burr Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.0020371530.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Burr Governance Token ja USD hinnamuutus $ -0.020865112648606328.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00079235160695667-15.31%
30 päeva$ -0.0013160228-30.03%
60 päeva$ -0.0020371530-46.49%
90 päeva$ -0.020865112648606328-82.64%

Mis on Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Burr Governance Token (BURR) allikas

Ametlik veebisait

Burr Governance Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Burr Governance Token (BURR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burr Governance Token (BURR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burr Governance Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Burr Governance Token hinna ennustust kohe!

BURR kohalike valuutade suhtes

Burr Governance Token (BURR) tokenoomika

Burr Governance Token (BURR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Burr Governance Token (BURR) kohta

Kui palju on Burr Governance Token (BURR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BURR hind USD on 0.00438124 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BURR/USD hind?
Praegune hind BURR/USD on $ 0.00438124. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Burr Governance Token turukapitalisatsioon?
BURR turukapitalisatsioon on $ 344.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BURR ringlev varu?
BURR ringlev varu on 78.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURR (ATH) hind?
BURR saavutab ATH hinna summas 0.03520368 USD.
Mis oli kõigi aegade BURR madalaim (ATL) hind?
BURR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BURR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BURR kauplemismaht on -- USD.
Kas BURR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BURR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:27:25 (UTC+8)

Burr Governance Token (BURR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.