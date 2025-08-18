Mis on Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Burr Governance Token (BURR) allikas Ametlik veebisait

Burr Governance Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Burr Governance Token (BURR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burr Governance Token (BURR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burr Governance Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Burr Governance Token hinna ennustust kohe!

BURR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Burr Governance Token (BURR) tokenoomika

Burr Governance Token (BURR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Burr Governance Token (BURR) kohta Kui palju on Burr Governance Token (BURR) tänapäeval väärt? Reaalajas BURR hind USD on 0.00438124 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BURR/USD hind? $ 0.00438124 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BURR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Burr Governance Token turukapitalisatsioon? BURR turukapitalisatsioon on $ 344.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BURR ringlev varu? BURR ringlev varu on 78.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURR (ATH) hind? BURR saavutab ATH hinna summas 0.03520368 USD . Mis oli kõigi aegade BURR madalaim (ATL) hind? BURR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BURR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BURR kauplemismaht on -- USD . Kas BURR sel aastal kõrgemale ka suundub? BURR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURR hinna ennustust

Burr Governance Token (BURR) Olulised valdkonna uudised