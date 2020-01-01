BurnX (BRNX) tokenoomika
BurnX (BRNX) teave
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
BurnX (BRNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage BurnX (BRNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
BurnX (BRNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
BurnX (BRNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BRNX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BRNX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BRNX tokeni tokenoomikat, avastage BRNX tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.