BurnX (BRNX) teave First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing. Ametlik veebisait: https://burnx.win/ Valge raamat: https://burnx.gitbook.io/getting-started

BurnX (BRNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BurnX (BRNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01488626 $ 0.01488626 $ 0.01488626 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015059 $ 0.00015059 $ 0.00015059

BurnX (BRNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BurnX (BRNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BRNX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BRNX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BRNX tokeni tokenoomikat, avastage BRNX tokeni reaalajas hinda!

BRNX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BRNX võiks suunduda? Meie BRNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

