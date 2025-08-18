Mis on BurnX (BRNX)

First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BurnX (BRNX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BurnX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BurnX (BRNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BurnX (BRNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BurnX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BurnX hinna ennustust kohe!

BRNX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BurnX (BRNX) tokenoomika

BurnX (BRNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BurnX (BRNX) kohta Kui palju on BurnX (BRNX) tänapäeval väärt? Reaalajas BRNX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRNX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRNX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BurnX turukapitalisatsioon? BRNX turukapitalisatsioon on $ 9.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRNX ringlev varu? BRNX ringlev varu on 50.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRNX (ATH) hind? BRNX saavutab ATH hinna summas 0.01488626 USD . Mis oli kõigi aegade BRNX madalaim (ATL) hind? BRNX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BRNX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRNX kauplemismaht on -- USD . Kas BRNX sel aastal kõrgemale ka suundub? BRNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRNX hinna ennustust

BurnX (BRNX) Olulised valdkonna uudised