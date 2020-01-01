BurnVault Cash (BURN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BurnVault Cash (BURN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BurnVault Cash (BURN) teave Burn the Token and Unlock the Vault. BurnVault Cash is an innovative decentralized finance (DeFi) protocol on the Abstract Chain, designed to incentivize token burning and reward long-term holders. By leveraging a unique token-burning mechanism, BurnVault Cash allows users to burn $BURN tokens to own $VAULT dividends, with ETH rewards are continuously distributed based on the $VAULT dividend holding ratio. Ametlik veebisait: https://burnvault.cash/ Valge raamat: https://burnvault.gitbook.io/ Ostke BURN kohe!

BurnVault Cash (BURN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BurnVault Cash (BURN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 72.35M $ 72.35M $ 72.35M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.13K $ 8.13K $ 8.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011238 $ 0.00011238 $ 0.00011238 Lisateave BurnVault Cash (BURN) hinna kohta

BurnVault Cash (BURN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BurnVault Cash (BURN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BURN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BURN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BURN tokeni tokenoomikat, avastage BURN tokeni reaalajas hinda!

BURN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BURN võiks suunduda? Meie BURN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BURN tokeni hinna ennustust kohe!

