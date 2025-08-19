Rohkem infot BURN

1 BURN/USD reaalajas hind:

$0.00011238
$0.00011238$0.00011238
0.00%1D
mexc
USD
BurnVault Cash (BURN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:13:27 (UTC+8)

BurnVault Cash (BURN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BurnVault Cash (BURN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BURN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BURNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BURN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BurnVault Cash (BURN) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

0.00
0.00 0.00

72,349,524.82861133
72,349,524.82861133 72,349,524.82861133

BurnVault Cash praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. BURN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 72349524.82861133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.13K.

BurnVault Cash (BURN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BurnVault Cash ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BurnVault Cash ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BurnVault Cash ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BurnVault Cash ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ 0--

Mis on BurnVault Cash (BURN)

Burn the Token and Unlock the Vault. BurnVault Cash is an innovative decentralized finance (DeFi) protocol on the Abstract Chain, designed to incentivize token burning and reward long-term holders. By leveraging a unique token-burning mechanism, BurnVault Cash allows users to burn $BURN tokens to own $VAULT dividends, with ETH rewards are continuously distributed based on the $VAULT dividend holding ratio.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BurnVault Cash (BURN) allikas

BurnVault Cash hinna ennustus (USD)

Kui palju on BurnVault Cash (BURN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BurnVault Cash (BURN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BurnVault Cash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BurnVault Cash hinna ennustust kohe!

BURN kohalike valuutade suhtes

BurnVault Cash (BURN) tokenoomika

BurnVault Cash (BURN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BurnVault Cash (BURN) kohta

Kui palju on BurnVault Cash (BURN) tänapäeval väärt?
Reaalajas BURN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BURN/USD hind?
Praegune hind BURN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BurnVault Cash turukapitalisatsioon?
BURN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BURN ringlev varu?
BURN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURN (ATH) hind?
BURN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BURN madalaim (ATL) hind?
BURN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BURN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BURN kauplemismaht on -- USD.
Kas BURN sel aastal kõrgemale ka suundub?
BURN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:13:27 (UTC+8)

