Mis on BurnedFi (BURN)

The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.

Üksuse BurnedFi (BURN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BurnedFi (BURN) kohta Kui palju on BurnedFi (BURN) tänapäeval väärt? Reaalajas BURN hind USD on 2.16 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BURN/USD hind? $ 2.16 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BURN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BurnedFi turukapitalisatsioon? BURN turukapitalisatsioon on $ 27.23M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BURN ringlev varu? BURN ringlev varu on 12.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURN (ATH) hind? BURN saavutab ATH hinna summas 10.25 USD . Mis oli kõigi aegade BURN madalaim (ATL) hind? BURN nägi ATL hinda summas 0.542183 USD . Milline on BURN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BURN kauplemismaht on -- USD . Kas BURN sel aastal kõrgemale ka suundub? BURN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURN hinna ennustust

