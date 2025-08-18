BurnedFi hind (BURN)
BurnedFi (BURN) reaalajas hind on $2.16. Viimase 24 tunni jooksul BURN kaubeldud madalaim $ 2.05 ja kõrgeim $ 2.18 näitab aktiivset turu volatiivsust. BURNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.542183.
Lüliajalise tootluse osas on BURN muutunud +1.30% viimase tunni jooksul, +2.02% 24 tunni vältel +5.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BurnedFi praegune turukapitalisatsioon on $ 27.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BURN ringlev varu on 12.62M, mille koguvaru on 12622829.497171827. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.23M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BurnedFi ja USD hinnamuutus $ +0.04258865.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BurnedFi ja USD hinnamuutus $ +0.4587710400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BurnedFi ja USD hinnamuutus $ +0.5748792480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BurnedFi ja USD hinnamuutus $ +0.4541012362449986.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.04258865
|+2.02%
|30 päeva
|$ +0.4587710400
|+21.24%
|60 päeva
|$ +0.5748792480
|+26.61%
|90 päeva
|$ +0.4541012362449986
|+26.62%
The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.
BurnedFi (BURN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
