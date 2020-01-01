Burncoin (BURN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Burncoin (BURN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Burncoin (BURN) teave Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Ametlik veebisait: https://getburncoin.com/ Ostke BURN kohe!

Burncoin (BURN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Burncoin (BURN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 556.11K $ 556.11K $ 556.11K Koguvaru: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Ringlev varu: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 583.97K $ 583.97K $ 583.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0164842 $ 0.0164842 $ 0.0164842 Praegune hind: $ 0.02781934 $ 0.02781934 $ 0.02781934 Lisateave Burncoin (BURN) hinna kohta

Burncoin (BURN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Burncoin (BURN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BURN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BURN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BURN tokeni tokenoomikat, avastage BURN tokeni reaalajas hinda!

BURN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BURN võiks suunduda? Meie BURN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BURN tokeni hinna ennustust kohe!

