Mis on Burncoin (BURN)

Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Burncoin (BURN) allikas Ametlik veebisait

Burncoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Burncoin (BURN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burncoin (BURN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burncoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Burncoin hinna ennustust kohe!

BURN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Burncoin (BURN) tokenoomika

Burncoin (BURN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Burncoin (BURN) kohta Kui palju on Burncoin (BURN) tänapäeval väärt? Reaalajas BURN hind USD on 0.03058587 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BURN/USD hind? $ 0.03058587 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BURN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Burncoin turukapitalisatsioon? BURN turukapitalisatsioon on $ 612.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BURN ringlev varu? BURN ringlev varu on 19.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURN (ATH) hind? BURN saavutab ATH hinna summas 0.177496 USD . Mis oli kõigi aegade BURN madalaim (ATL) hind? BURN nägi ATL hinda summas 0.0164842 USD . Milline on BURN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BURN kauplemismaht on -- USD . Kas BURN sel aastal kõrgemale ka suundub? BURN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURN hinna ennustust

Burncoin (BURN) Olulised valdkonna uudised