Bunnie ($BUN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bunnie ($BUN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bunnie ($BUN) teave Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation Ametlik veebisait: https://bunnieonsol.co/ Ostke $BUN kohe!

Bunnie ($BUN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bunnie ($BUN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.22K $ 8.22K $ 8.22K Koguvaru: $ 986.73M $ 986.73M $ 986.73M Ringlev varu: $ 986.73M $ 986.73M $ 986.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.22K $ 8.22K $ 8.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00582441 $ 0.00582441 $ 0.00582441 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000597 $ 0.00000597 $ 0.00000597 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bunnie ($BUN) hinna kohta

Bunnie ($BUN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bunnie ($BUN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BUN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BUN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BUN tokeni tokenoomikat, avastage $BUN tokeni reaalajas hinda!

$BUN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BUN võiks suunduda? Meie $BUN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BUN tokeni hinna ennustust kohe!

