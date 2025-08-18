Rohkem infot $BUN

Bunnie hind ($BUN)

1 $BUN/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Bunnie ($BUN) reaalajas hinnagraafik
Bunnie ($BUN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00582441
$ 0.00582441$ 0.00582441

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.29%

+6.29%

Bunnie ($BUN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $BUN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $BUNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00582441 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $BUN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bunnie ($BUN) – turuteave

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

--
----

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

986.73M
986.73M 986.73M

986,728,060.541916
986,728,060.541916 986,728,060.541916

Bunnie praegune turukapitalisatsioon on $ 9.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $BUN ringlev varu on 986.73M, mille koguvaru on 986728060.541916. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.21K.

Bunnie ($BUN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bunnie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bunnie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bunnie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bunnie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+13.95%
60 päeva$ 0+16.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Bunnie ($BUN)

Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Bunnie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bunnie ($BUN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bunnie ($BUN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bunnie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bunnie hinna ennustust kohe!

$BUN kohalike valuutade suhtes

Bunnie ($BUN) tokenoomika

Bunnie ($BUN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $BUN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bunnie ($BUN) kohta

Kui palju on Bunnie ($BUN) tänapäeval väärt?
Reaalajas $BUN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $BUN/USD hind?
Praegune hind $BUN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bunnie turukapitalisatsioon?
$BUN turukapitalisatsioon on $ 9.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $BUN ringlev varu?
$BUN ringlev varu on 986.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $BUN (ATH) hind?
$BUN saavutab ATH hinna summas 0.00582441 USD.
Mis oli kõigi aegade $BUN madalaim (ATL) hind?
$BUN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $BUN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $BUN kauplemismaht on -- USD.
Kas $BUN sel aastal kõrgemale ka suundub?
$BUN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $BUN hinna ennustust.
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

