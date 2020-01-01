Bunni (BUNNI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bunni (BUNNI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bunni (BUNNI) teave Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions. Ametlik veebisait: https://bunni.xyz/ Ostke BUNNI kohe!

Bunni (BUNNI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bunni (BUNNI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Koguvaru: $ 987.56M $ 987.56M $ 987.56M Ringlev varu: $ 718.42M $ 718.42M $ 718.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.15M $ 11.15M $ 11.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02499457 $ 0.02499457 $ 0.02499457 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00910118 $ 0.00910118 $ 0.00910118 Praegune hind: $ 0.01129511 $ 0.01129511 $ 0.01129511 Lisateave Bunni (BUNNI) hinna kohta

Bunni (BUNNI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bunni (BUNNI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUNNI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUNNI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUNNI tokeni tokenoomikat, avastage BUNNI tokeni reaalajas hinda!

BUNNI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUNNI võiks suunduda? Meie BUNNI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

