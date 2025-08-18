Bunni hind (BUNNI)
Bunni (BUNNI) reaalajas hind on $0.01286753. Viimase 24 tunni jooksul BUNNI kaubeldud madalaim $ 0.01279896 ja kõrgeim $ 0.01379235 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUNNIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02499457 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00910118.
Lüliajalise tootluse osas on BUNNI muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -4.60% 24 tunni vältel -12.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bunni praegune turukapitalisatsioon on $ 9.25M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUNNI ringlev varu on 718.77M, mille koguvaru on 987912010.65337. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.71M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Bunni ja USD hinnamuutus $ -0.00062172535679754.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bunni ja USD hinnamuutus $ -0.0000758090.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bunni ja USD hinnamuutus $ +0.0053231118.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bunni ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00062172535679754
|-4.60%
|30 päeva
|$ -0.0000758090
|-0.58%
|60 päeva
|$ +0.0053231118
|+41.37%
|90 päeva
|$ 0
|--
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
Kui palju on Bunni (BUNNI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bunni (BUNNI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bunni nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Bunni hinna ennustust kohe!
Bunni (BUNNI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUNNI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
