Mis on Bunni (BUNNI)

Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bunni (BUNNI) allikas Ametlik veebisait

Bunni hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bunni (BUNNI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bunni (BUNNI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bunni nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bunni hinna ennustust kohe!

BUNNI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bunni (BUNNI) tokenoomika

Bunni (BUNNI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUNNI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bunni (BUNNI) kohta Kui palju on Bunni (BUNNI) tänapäeval väärt? Reaalajas BUNNI hind USD on 0.01286753 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUNNI/USD hind? $ 0.01286753 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUNNI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bunni turukapitalisatsioon? BUNNI turukapitalisatsioon on $ 9.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUNNI ringlev varu? BUNNI ringlev varu on 718.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUNNI (ATH) hind? BUNNI saavutab ATH hinna summas 0.02499457 USD . Mis oli kõigi aegade BUNNI madalaim (ATL) hind? BUNNI nägi ATL hinda summas 0.00910118 USD . Milline on BUNNI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUNNI kauplemismaht on -- USD . Kas BUNNI sel aastal kõrgemale ka suundub? BUNNI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUNNI hinna ennustust

Bunni (BUNNI) Olulised valdkonna uudised