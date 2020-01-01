BunkerCoin (BUNKER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BunkerCoin (BUNKER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BunkerCoin (BUNKER) teave The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Ametlik veebisait: https://bunkercoin.io/ Valge raamat: https://bunkercoin.io/whitepaper Ostke BUNKER kohe!

BunkerCoin (BUNKER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BunkerCoin (BUNKER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Koguvaru: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ringlev varu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00184603 $ 0.00184603 $ 0.00184603 Lisateave BunkerCoin (BUNKER) hinna kohta

BunkerCoin (BUNKER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BunkerCoin (BUNKER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUNKER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUNKER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUNKER tokeni tokenoomikat, avastage BUNKER tokeni reaalajas hinda!

BUNKER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUNKER võiks suunduda? Meie BUNKER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUNKER tokeni hinna ennustust kohe!

