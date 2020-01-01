Bundles (BNDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bundles (BNDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bundles (BNDL) teave Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins. Ametlik veebisait: https://bundles.gg/ Ostke BNDL kohe!

Bundles (BNDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bundles (BNDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 92.20K $ 92.20K $ 92.20K Koguvaru: $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M Ringlev varu: $ 655.89M $ 655.89M $ 655.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 126.99K $ 126.99K $ 126.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00199644 $ 0.00199644 $ 0.00199644 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014125 $ 0.00014125 $ 0.00014125 Lisateave Bundles (BNDL) hinna kohta

Bundles (BNDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bundles (BNDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BNDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BNDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BNDL tokeni tokenoomikat, avastage BNDL tokeni reaalajas hinda!

BNDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BNDL võiks suunduda? Meie BNDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BNDL tokeni hinna ennustust kohe!

