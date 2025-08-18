Mis on Bumper (BUMP)

Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bumper (BUMP) allikas Ametlik veebisait

Bumper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bumper (BUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bumper (BUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bumper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bumper hinna ennustust kohe!

BUMP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bumper (BUMP) tokenoomika

Bumper (BUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bumper (BUMP) kohta Kui palju on Bumper (BUMP) tänapäeval väärt? Reaalajas BUMP hind USD on 0.0020069 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUMP/USD hind? $ 0.0020069 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUMP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bumper turukapitalisatsioon? BUMP turukapitalisatsioon on $ 392.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUMP ringlev varu? BUMP ringlev varu on 195.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUMP (ATH) hind? BUMP saavutab ATH hinna summas 0.438225 USD . Mis oli kõigi aegade BUMP madalaim (ATL) hind? BUMP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUMP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUMP kauplemismaht on -- USD . Kas BUMP sel aastal kõrgemale ka suundub? BUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUMP hinna ennustust

Bumper (BUMP) Olulised valdkonna uudised