Mis on BULLSHARK (BSHARK)

$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​ For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BULLSHARK (BSHARK) kohta Kui palju on BULLSHARK (BSHARK) tänapäeval väärt? Reaalajas BSHARK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BSHARK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BSHARK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BULLSHARK turukapitalisatsioon? BSHARK turukapitalisatsioon on $ 67.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BSHARK ringlev varu? BSHARK ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSHARK (ATH) hind? BSHARK saavutab ATH hinna summas 0.00814924 USD . Mis oli kõigi aegade BSHARK madalaim (ATL) hind? BSHARK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BSHARK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BSHARK kauplemismaht on -- USD . Kas BSHARK sel aastal kõrgemale ka suundub? BSHARK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSHARK hinna ennustust

