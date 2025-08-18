Rohkem infot BULLIEVE

$0.00042507
-6.00%1D
BULLIEVE (BULLIEVE) reaalajas hinnagraafik
BULLIEVE (BULLIEVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00321065
$ 0
+0.26%

-6.00%

-6.16%

-6.16%

BULLIEVE (BULLIEVE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BULLIEVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULLIEVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00321065 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BULLIEVE muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -6.00% 24 tunni vältel -6.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BULLIEVE (BULLIEVE) – turuteave

$ 424.77K
--
$ 424.77K
999.58M
999,584,626.2
BULLIEVE praegune turukapitalisatsioon on $ 424.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BULLIEVE ringlev varu on 999.58M, mille koguvaru on 999584626.2. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 424.77K.

BULLIEVE (BULLIEVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BULLIEVE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BULLIEVE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BULLIEVE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BULLIEVE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.00%
30 päeva$ 0+42.50%
60 päeva$ 0+73.16%
90 päeva$ 0--

Mis on BULLIEVE (BULLIEVE)

$BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

BULLIEVE hinna ennustus (USD)

Kui palju on BULLIEVE (BULLIEVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BULLIEVE (BULLIEVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BULLIEVE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BULLIEVE hinna ennustust kohe!

BULLIEVE (BULLIEVE) tokenoomika

BULLIEVE (BULLIEVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BULLIEVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BULLIEVE (BULLIEVE) kohta

Kui palju on BULLIEVE (BULLIEVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BULLIEVE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BULLIEVE/USD hind?
Praegune hind BULLIEVE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BULLIEVE turukapitalisatsioon?
BULLIEVE turukapitalisatsioon on $ 424.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BULLIEVE ringlev varu?
BULLIEVE ringlev varu on 999.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BULLIEVE (ATH) hind?
BULLIEVE saavutab ATH hinna summas 0.00321065 USD.
Mis oli kõigi aegade BULLIEVE madalaim (ATL) hind?
BULLIEVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BULLIEVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BULLIEVE kauplemismaht on -- USD.
Kas BULLIEVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BULLIEVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BULLIEVE hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.