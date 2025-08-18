BullDogito hind (BDOGITO)
BullDogito (BDOGITO) reaalajas hind on $0.00290403. Viimase 24 tunni jooksul BDOGITO kaubeldud madalaim $ 0.00288486 ja kõrgeim $ 0.00297951 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDOGITOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04377755 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00148213.
Lüliajalise tootluse osas on BDOGITO muutunud +0.66% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BullDogito praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BDOGITO ringlev varu on 389.35M, mille koguvaru on 1089353847.0066679. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.16M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BullDogito ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BullDogito ja USD hinnamuutus $ -0.0001068084.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BullDogito ja USD hinnamuutus $ +0.0002790305.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BullDogito ja USD hinnamuutus $ -0.0007010590509102627.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.63%
|30 päeva
|$ -0.0001068084
|-3.67%
|60 päeva
|$ +0.0002790305
|+9.61%
|90 päeva
|$ -0.0007010590509102627
|-19.44%
The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on BullDogito (BDOGITO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BullDogito (BDOGITO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BullDogito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake BullDogito hinna ennustust kohe!
BullDogito (BDOGITO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDOGITO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
