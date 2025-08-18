Mis on BullDogito (BDOGITO)

The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BullDogito (BDOGITO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BullDogito hinna ennustus (USD)

Kui palju on BullDogito (BDOGITO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BullDogito (BDOGITO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BullDogito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BullDogito hinna ennustust kohe!

BDOGITO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BullDogito (BDOGITO) tokenoomika

BullDogito (BDOGITO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDOGITO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BullDogito (BDOGITO) kohta Kui palju on BullDogito (BDOGITO) tänapäeval väärt? Reaalajas BDOGITO hind USD on 0.00290403 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BDOGITO/USD hind? $ 0.00290403 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BDOGITO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BullDogito turukapitalisatsioon? BDOGITO turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BDOGITO ringlev varu? BDOGITO ringlev varu on 389.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDOGITO (ATH) hind? BDOGITO saavutab ATH hinna summas 0.04377755 USD . Mis oli kõigi aegade BDOGITO madalaim (ATL) hind? BDOGITO nägi ATL hinda summas 0.00148213 USD . Milline on BDOGITO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BDOGITO kauplemismaht on -- USD . Kas BDOGITO sel aastal kõrgemale ka suundub? BDOGITO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDOGITO hinna ennustust

BullDogito (BDOGITO) Olulised valdkonna uudised