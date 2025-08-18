Rohkem infot BULLCAT

BULLCAT Hinnainfo

BULLCAT Ametlik veebisait

BULLCAT Tokenoomika

BULLCAT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BULLCAT logo

BULLCAT hind (BULLCAT)

Loendis mitteolevad

1 BULLCAT/USD reaalajas hind:

--
----
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BULLCAT (BULLCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:03:41 (UTC+8)

BULLCAT (BULLCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.21%

+7.78%

+7.78%

BULLCAT (BULLCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BULLCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BULLCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BULLCAT muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.21% 24 tunni vältel +7.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BULLCAT (BULLCAT) – turuteave

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

--
----

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

998.45M
998.45M 998.45M

998,447,277.975354
998,447,277.975354 998,447,277.975354

BULLCAT praegune turukapitalisatsioon on $ 7.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BULLCAT ringlev varu on 998.45M, mille koguvaru on 998447277.975354. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.06K.

BULLCAT (BULLCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BULLCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BULLCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BULLCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BULLCAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.21%
30 päeva$ 0+8.02%
60 päeva$ 0+14.67%
90 päeva$ 0--

Mis on BULLCAT (BULLCAT)

Meet BullCat, the meme coin that merges the fierce determination of a bull with the sleek, playful spirit of a cat! BullCat is here to pounce on the crypto scene, delivering powerful gains with a purr. Inspired by the relentless drive of a bull market and the clever curiosity of a cat, BullCat roams the blockchain, scratching out opportunities for its holders. With BullCat in your wallet, you're part of a community that’s all about resilience, wit, and a hint of mischief. HODL tight because, like a cat, BullCat knows when to leap!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BULLCAT (BULLCAT) allikas

Ametlik veebisait

BULLCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on BULLCAT (BULLCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BULLCAT (BULLCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BULLCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BULLCAT hinna ennustust kohe!

BULLCAT kohalike valuutade suhtes

BULLCAT (BULLCAT) tokenoomika

BULLCAT (BULLCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BULLCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BULLCAT (BULLCAT) kohta

Kui palju on BULLCAT (BULLCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BULLCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BULLCAT/USD hind?
Praegune hind BULLCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BULLCAT turukapitalisatsioon?
BULLCAT turukapitalisatsioon on $ 7.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BULLCAT ringlev varu?
BULLCAT ringlev varu on 998.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BULLCAT (ATH) hind?
BULLCAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BULLCAT madalaim (ATL) hind?
BULLCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BULLCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BULLCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas BULLCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BULLCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BULLCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:03:41 (UTC+8)

BULLCAT (BULLCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.