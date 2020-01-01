Bull Star Finance (BSF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bull Star Finance (BSF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bull Star Finance (BSF) teave mbark on a journey of innovation and compassion with Bulls Star Finance, a groundbreaking token on the Binance Smart Chain poised to redefine the landscape of philanthropy and personal development. With an exclusive supply cap of 20 million tokens, Bulls Star is not merely an investment; it is a call to join a movement dedicated to fostering joy and extending support to the underprivileged. Uncover how our distinctive vision and carefully crafted tokenomics stand to enrich both our investors and the wider community. Ametlik veebisait: https://www.bullstarfinance.com/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1EaFEK4g1zm4bpDqhRKCjhqcSGL4g8-y1/view?usp=sharing Ostke BSF kohe!

Bull Star Finance (BSF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bull Star Finance (BSF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 19.55M $ 19.55M $ 19.55M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.61K $ 1.61K $ 1.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00133701 $ 0.00133701 $ 0.00133701 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bull Star Finance (BSF) hinna kohta

Bull Star Finance (BSF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bull Star Finance (BSF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BSF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BSF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BSF tokeni tokenoomikat, avastage BSF tokeni reaalajas hinda!

BSF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BSF võiks suunduda? Meie BSF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BSF tokeni hinna ennustust kohe!

