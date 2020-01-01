Bull Market ($BULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bull Market ($BULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bull Market ($BULL) teave $BULL is a meme coin that embodies the energy of a bull market. Ametlik veebisait: https://www.bullmarket.gg/ Ostke $BULL kohe!

Bull Market ($BULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bull Market ($BULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 198.74K $ 198.74K $ 198.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00595441 $ 0.00595441 $ 0.00595441 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007722 $ 0.00007722 $ 0.00007722 Praegune hind: $ 0.00019874 $ 0.00019874 $ 0.00019874 Lisateave Bull Market ($BULL) hinna kohta

Bull Market ($BULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bull Market ($BULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $BULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $BULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $BULL tokeni tokenoomikat, avastage $BULL tokeni reaalajas hinda!

$BULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $BULL võiks suunduda? Meie $BULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $BULL tokeni hinna ennustust kohe!

