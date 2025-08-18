BuildX hind (BUILDX)
+0.20%
-5.37%
-33.96%
-33.96%
BuildX (BUILDX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUILDX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUILDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00138316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BUILDX muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -5.37% 24 tunni vältel -33.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BuildX praegune turukapitalisatsioon on $ 53.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUILDX ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999832688.264347. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 53.09K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BuildX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BuildX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BuildX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BuildX ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.37%
|30 päeva
|$ 0
|-55.11%
|60 päeva
|$ 0
|-39.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
