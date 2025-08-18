Mis on BuildX (BUILDX)

BuildX is a next-generation token distribution platform built on the XRPL (XRP Ledger). The platform aims to revolutionize token distribution through advanced analytics, smart classification, and transparent reporting. By offering tools that simplify airdrops, provide real-time monitoring, and integrate AI-driven insights, BuildX supports projects, communities, and the overall ecosystem in fostering engagement, making data-driven decisions, and promoting transparency. The core features of BuildX include precision trading tools, AI-powered analytics, and a professional trading suite that caters to traders of all experience levels. The platform enables efficient and auditable token distribution with customizable systems for both straight and points-based airdrops. BuildX is designed to empower users with actionable insights, from identifying market trends to optimizing trading strategies. In addition to its robust trading and analytics capabilities, BuildX is committed to building a community-centric ecosystem. Through gamified reward mechanisms, fair token distribution, and continuous platform evolution, BuildX fosters loyalty and active participation. Its development roadmap highlights key milestones, including the launch of an airdrop SaaS platform, AI and machine learning integration, staking mechanisms, and advanced community features. BuildX tokens ($BuildX) play a central role in the ecosystem, with allocations dedicated to community growth, marketing, development, and operational sustainability. The project is committed to transparency, innovation, and the betterment of the XRPL ecosystem, aiming to create a more efficient, fair, and engaging trading environment for all participants.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BuildX (BUILDX) allikas Ametlik veebisait

BuildX hinna ennustus (USD)

Kui palju on BuildX (BUILDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BuildX (BUILDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BuildX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BuildX hinna ennustust kohe!

BUILDX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BuildX (BUILDX) tokenoomika

BuildX (BUILDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUILDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BuildX (BUILDX) kohta Kui palju on BuildX (BUILDX) tänapäeval väärt? Reaalajas BUILDX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUILDX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUILDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BuildX turukapitalisatsioon? BUILDX turukapitalisatsioon on $ 53.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUILDX ringlev varu? BUILDX ringlev varu on 999.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUILDX (ATH) hind? BUILDX saavutab ATH hinna summas 0.00138316 USD . Mis oli kõigi aegade BUILDX madalaim (ATL) hind? BUILDX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUILDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUILDX kauplemismaht on -- USD . Kas BUILDX sel aastal kõrgemale ka suundub? BUILDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUILDX hinna ennustust

BuildX (BUILDX) Olulised valdkonna uudised