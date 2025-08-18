BuildAI hind (BUILD)
BuildAI (BUILD) reaalajas hind on $0.139761. Viimase 24 tunni jooksul BUILD kaubeldud madalaim $ 0.110676 ja kõrgeim $ 0.158615 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUILDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0028824.
Lüliajalise tootluse osas on BUILD muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -10.61% 24 tunni vältel -35.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BuildAI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUILD ringlev varu on 8.87M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.40M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BuildAI ja USD hinnamuutus $ -0.0165891776396128.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BuildAI ja USD hinnamuutus $ -0.0532079351.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BuildAI ja USD hinnamuutus $ +0.0073711069.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BuildAI ja USD hinnamuutus $ +0.0569280100621469.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0165891776396128
|-10.61%
|30 päeva
|$ -0.0532079351
|-38.07%
|60 päeva
|$ +0.0073711069
|+5.27%
|90 päeva
|$ +0.0569280100621469
|+68.73%
At the heart of BuildAI lies a robust blend of cutting-edge technologies, meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AI-driven algorithms to seamless integration with Telegram's platform, our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility. Artificial Intelligence (AI): BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced algorithms, our platform offers features such as natural language processing (NLP) for chatbots, image recognition for visual content, and predictive analytics for personalized interactions. By harnessing AI, users can automate tasks, personalize user experiences, and unlock new levels of innovation in bot development. User-Friendly Interface: Central to BuildAI technology is its intuitive user interface, designed to cater to users of all skill levels. Whether you're a seasoned developer or a complete novice, our platform offers a seamless experience with drag-and-drop functionality, customizable templates, and real-time previews. With simplicity at its core, BuildAI empowers users to bring their bot ideas to life with ease. Integration with Telegram: BuildAI seamlessly integrates with Telegram's platform, allowing users to deploy their bots directly within the messaging app. Through Telegram's APIs and developer tools, BuildAI facilitates seamless communication between bots and users, enabling real-time interactions, message delivery, and data synchronization. With instant access to Telegram's vast user base, BuildAI ensures maximum reach and engagement for your bots. Cloud Infrastructure: BuildAIis built on a scalable and reliable cloud infrastructure, ensuring optimal performance and uptime for users. With cloud-based storage, computing resources, and deployment capabilities, our platform enables users to scale their bots effortlessly to meet growing demands.
BuildAI (BUILD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUILD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.