Build logo

Build hind (BUILD)

Loendis mitteolevad

1 BUILD/USD reaalajas hind:

--
----
-5.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Build (BUILD) reaalajas hinnagraafik
Build (BUILD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-4.62%

-3.93%

-3.93%

Build (BUILD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUILD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUILDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUILD muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -4.62% 24 tunni vältel -3.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Build (BUILD) – turuteave

$ 280.58K
$ 280.58K$ 280.58K

--
----

$ 600.97K
$ 600.97K$ 600.97K

466.87B
466.87B 466.87B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Build praegune turukapitalisatsioon on $ 280.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUILD ringlev varu on 466.87B, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 600.97K.

Build (BUILD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Build ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Build ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Build ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Build ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.62%
30 päeva$ 0+8.77%
60 päeva$ 0+33.05%
90 päeva$ 0--

Mis on Build (BUILD)

BUILD is a token of appreciation on Base, and a social game on Farcaster. It rewards onchain builders via peer nominations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Build (BUILD) allikas

Ametlik veebisait

Build hinna ennustus (USD)

Kui palju on Build (BUILD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Build (BUILD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Build nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Build hinna ennustust kohe!

BUILD kohalike valuutade suhtes

Build (BUILD) tokenoomika

Build (BUILD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUILD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Build (BUILD) kohta

Kui palju on Build (BUILD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUILD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUILD/USD hind?
Praegune hind BUILD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Build turukapitalisatsioon?
BUILD turukapitalisatsioon on $ 280.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUILD ringlev varu?
BUILD ringlev varu on 466.87B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUILD (ATH) hind?
BUILD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BUILD madalaim (ATL) hind?
BUILD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUILD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUILD kauplemismaht on -- USD.
Kas BUILD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUILD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUILD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.