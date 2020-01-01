buidl (BUIDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi buidl (BUIDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

buidl (BUIDL) teave dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy. Ametlik veebisait: https://buidl.eco/ Ostke BUIDL kohe!

buidl (BUIDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage buidl (BUIDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 990.90K $ 990.90K $ 990.90K Koguvaru: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 990.90K $ 990.90K $ 990.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01813282 $ 0.01813282 $ 0.01813282 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00099101 $ 0.00099101 $ 0.00099101 Lisateave buidl (BUIDL) hinna kohta

buidl (BUIDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud buidl (BUIDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUIDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUIDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUIDL tokeni tokenoomikat, avastage BUIDL tokeni reaalajas hinda!

BUIDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUIDL võiks suunduda? Meie BUIDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUIDL tokeni hinna ennustust kohe!

