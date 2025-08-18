buidl hind (BUIDL)
-0.71%
-2.66%
-39.22%
-39.22%
buidl (BUIDL) reaalajas hind on $0.00101854. Viimase 24 tunni jooksul BUIDL kaubeldud madalaim $ 0.00101724 ja kõrgeim $ 0.00116918 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUIDLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01813282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00091073.
Lüliajalise tootluse osas on BUIDL muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -2.66% 24 tunni vältel -39.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
buidl praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUIDL ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999891665.672512. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ -0.0006053564.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ -0.0007234552.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ -0.007436033168015631.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.66%
|30 päeva
|$ -0.0006053564
|-59.43%
|60 päeva
|$ -0.0007234552
|-71.02%
|90 päeva
|$ -0.007436033168015631
|-87.95%
dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.
