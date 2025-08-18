Mis on buidl (BUIDL)

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

Üksuse buidl (BUIDL) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse buidl (BUIDL) kohta Kui palju on buidl (BUIDL) tänapäeval väärt? Reaalajas BUIDL hind USD on 0.00101854 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUIDL/USD hind? $ 0.00101854 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUIDL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on buidl turukapitalisatsioon? BUIDL turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUIDL ringlev varu? BUIDL ringlev varu on 999.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUIDL (ATH) hind? BUIDL saavutab ATH hinna summas 0.01813282 USD . Mis oli kõigi aegade BUIDL madalaim (ATL) hind? BUIDL nägi ATL hinda summas 0.00091073 USD . Milline on BUIDL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUIDL kauplemismaht on -- USD . Kas BUIDL sel aastal kõrgemale ka suundub? BUIDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUIDL hinna ennustust

