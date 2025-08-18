Rohkem infot BUIDL

$0.00101747
-2.60%1D
buidl (BUIDL) reaalajas hinnagraafik
buidl (BUIDL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00101724
24 h madal
$ 0.00116918
24 h kõrge

$ 0.00101724
$ 0.00116918
$ 0.01813282
$ 0.00091073
-0.71%

-2.66%

-39.22%

-39.22%

buidl (BUIDL) reaalajas hind on $0.00101854. Viimase 24 tunni jooksul BUIDL kaubeldud madalaim $ 0.00101724 ja kõrgeim $ 0.00116918 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUIDLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01813282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00091073.

Lüliajalise tootluse osas on BUIDL muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -2.66% 24 tunni vältel -39.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

buidl (BUIDL) – turuteave

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 1.02M
999.89M
999,891,665.672512
buidl praegune turukapitalisatsioon on $ 1.02M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUIDL ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999891665.672512. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.02M.

buidl (BUIDL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ -0.0006053564.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ -0.0007234552.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse buidl ja USD hinnamuutus $ -0.007436033168015631.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.66%
30 päeva$ -0.0006053564-59.43%
60 päeva$ -0.0007234552-71.02%
90 päeva$ -0.007436033168015631-87.95%

Mis on buidl (BUIDL)

dev.fun is a platform that lets anyone turn an idea into a live app instantly, tied to any pump.fun token. dev.fun makes app creation with AI as easy posting on X, with no coding required. --- buidlDAO ($buidl) is the operating DAO for dev.fun & the main way to get liquid exposure to its ecosystem. buidl fuels dev.fun’s growth and value creation through three core mechanisms: 1. buidlAccelerator: Projects contributing either 3% of their token supply or $3K to gain direct access to hands-on support from both the buidlDAO and dev.fun teams. This support includes assistance with distribution, visibility, development resources, and go-to-market strategies. 2. dapp supercycle buidlDAO partners with memecoin/NFT communities/protocols and chains to drive hackathons, content, and viral app launches. Incentives drive the buidl community to grow partner ecosystems, while also bringing external attention to dev.fun. 3. buidlDAO value accrual The DAO earns from accelerator fees, template marketplace, and revenue-generating core apps & primitives, creating a tokenomics flywheel accruing value to the DAO’s native token, $buidl. By growing the ecosystem, buidl aligns with the long term growth of the platform and empowers creators to shape the app economy.

buidl hinna ennustus (USD)

Kui palju on buidl (BUIDL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie buidl (BUIDL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida buidl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake buidl hinna ennustust kohe!

BUIDL kohalike valuutade suhtes

buidl (BUIDL) tokenoomika

buidl (BUIDL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUIDL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse buidl (BUIDL) kohta

Kui palju on buidl (BUIDL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUIDL hind USD on 0.00101854 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUIDL/USD hind?
Praegune hind BUIDL/USD on $ 0.00101854. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on buidl turukapitalisatsioon?
BUIDL turukapitalisatsioon on $ 1.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUIDL ringlev varu?
BUIDL ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUIDL (ATH) hind?
BUIDL saavutab ATH hinna summas 0.01813282 USD.
Mis oli kõigi aegade BUIDL madalaim (ATL) hind?
BUIDL nägi ATL hinda summas 0.00091073 USD.
Milline on BUIDL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUIDL kauplemismaht on -- USD.
Kas BUIDL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUIDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUIDL hinna ennustust.
buidl (BUIDL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.