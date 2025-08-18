Mis on Bug (BUG)

$BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people. With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond. The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bug (BUG) kohta Kui palju on Bug (BUG) tänapäeval väärt? Reaalajas BUG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bug turukapitalisatsioon? BUG turukapitalisatsioon on $ 39.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUG ringlev varu? BUG ringlev varu on 414.74T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUG (ATH) hind? BUG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BUG madalaim (ATL) hind? BUG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUG kauplemismaht on -- USD . Kas BUG sel aastal kõrgemale ka suundub? BUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUG hinna ennustust

