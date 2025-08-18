Rohkem infot BUG

BUG Hinnainfo

BUG Ametlik veebisait

BUG Tokenoomika

BUG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bug logo

Bug hind (BUG)

Loendis mitteolevad

1 BUG/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bug (BUG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:39:21 (UTC+8)

Bug (BUG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.37%

+20.19%

+20.19%

Bug (BUG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUG muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.37% 24 tunni vältel +20.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bug (BUG) – turuteave

$ 39.66K
$ 39.66K$ 39.66K

--
----

$ 39.66K
$ 39.66K$ 39.66K

414.74T
414.74T 414.74T

414,735,305,534,636.56
414,735,305,534,636.56 414,735,305,534,636.56

Bug praegune turukapitalisatsioon on $ 39.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUG ringlev varu on 414.74T, mille koguvaru on 414735305534636.56. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.66K.

Bug (BUG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bug ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bug ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.37%
30 päeva$ 0+11.60%
60 päeva$ 0+52.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Bug (BUG)

$BUG is a community-driven token, featuring the unique Bug character created by popular artist Matt Furie, featured on the Hedz collection as well as Night Riders! With no dev token allocation and all contributions coming directly from within the strong Bug Community, it's all about the power of the people. With fantastic memes and an incredibly strong community, $BUG is primed to shine within the Matt Furie space and beyond. The publicly available Bug Treasury is used for exchange listings, marketing, and strategic partnerships. The community treasury can be viewed at bugbank.eth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bug (BUG) allikas

Ametlik veebisait

Bug hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bug (BUG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bug (BUG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bug nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bug hinna ennustust kohe!

BUG kohalike valuutade suhtes

Bug (BUG) tokenoomika

Bug (BUG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bug (BUG) kohta

Kui palju on Bug (BUG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUG/USD hind?
Praegune hind BUG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bug turukapitalisatsioon?
BUG turukapitalisatsioon on $ 39.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUG ringlev varu?
BUG ringlev varu on 414.74T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUG (ATH) hind?
BUG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BUG madalaim (ATL) hind?
BUG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUG kauplemismaht on -- USD.
Kas BUG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:39:21 (UTC+8)

Bug (BUG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.