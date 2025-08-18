Rohkem infot BUFFI

Bufficorn logo

Bufficorn hind (BUFFI)

Loendis mitteolevad

1 BUFFI/USD reaalajas hind:

--
----
-7.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bufficorn (BUFFI) reaalajas hinnagraafik
Bufficorn (BUFFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-7.60%

+3.68%

+3.68%

Bufficorn (BUFFI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BUFFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUFFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BUFFI muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -7.60% 24 tunni vältel +3.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bufficorn (BUFFI) – turuteave

$ 62.36K
$ 62.36K$ 62.36K

--
----

$ 62.36K
$ 62.36K$ 62.36K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Bufficorn praegune turukapitalisatsioon on $ 62.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUFFI ringlev varu on 420.69B, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.36K.

Bufficorn (BUFFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bufficorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bufficorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bufficorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bufficorn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.60%
30 päeva$ 0+21.02%
60 päeva$ 0+53.97%
90 päeva$ 0--

Mis on Bufficorn (BUFFI)

Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bufficorn (BUFFI) allikas

Ametlik veebisait

Bufficorn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bufficorn (BUFFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bufficorn (BUFFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bufficorn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bufficorn hinna ennustust kohe!

BUFFI kohalike valuutade suhtes

Bufficorn (BUFFI) tokenoomika

Bufficorn (BUFFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUFFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bufficorn (BUFFI) kohta

Kui palju on Bufficorn (BUFFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUFFI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUFFI/USD hind?
Praegune hind BUFFI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bufficorn turukapitalisatsioon?
BUFFI turukapitalisatsioon on $ 62.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUFFI ringlev varu?
BUFFI ringlev varu on 420.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUFFI (ATH) hind?
BUFFI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BUFFI madalaim (ATL) hind?
BUFFI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BUFFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUFFI kauplemismaht on -- USD.
Kas BUFFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUFFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUFFI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.