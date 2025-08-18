Mis on Bufficorn (BUFFI)

Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bufficorn (BUFFI) allikas Ametlik veebisait

Bufficorn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bufficorn (BUFFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bufficorn (BUFFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bufficorn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bufficorn hinna ennustust kohe!

BUFFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bufficorn (BUFFI) tokenoomika

Bufficorn (BUFFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUFFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bufficorn (BUFFI) kohta Kui palju on Bufficorn (BUFFI) tänapäeval väärt? Reaalajas BUFFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUFFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUFFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bufficorn turukapitalisatsioon? BUFFI turukapitalisatsioon on $ 62.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUFFI ringlev varu? BUFFI ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUFFI (ATH) hind? BUFFI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BUFFI madalaim (ATL) hind? BUFFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUFFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUFFI kauplemismaht on -- USD . Kas BUFFI sel aastal kõrgemale ka suundub? BUFFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUFFI hinna ennustust

Bufficorn (BUFFI) Olulised valdkonna uudised